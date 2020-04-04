Петербурженка с льготным проездным устроила скандал из-за требования кондуктора оплатить проезд

Жительница Петербурга с льготным проездным документом устроила скандал в общественном транспорте после требования кондуктора оплатить поездку. Как стало известно 5-tv.ru, пенсионерка пыталась воспользоваться правом бесплатного проезда, однако, согласно мерам по борьбе с коронавирусом, действие таких документов по всей стране аннулировано до 30 апреля включительно.

Кондуктор отказалась принимать проездной, указав на действие закона. Тем не менее, женщина продолжала отстаивать свое право на бесплатный проезд. В конце концов ее отказались везти и высадили на остановке.

Льготные проездные школьников и пенсионеров временно аннулированы в России. Такое решение принято, чтобы уберечь людей от инфекции и снизить число граждан в местах массового скопления народа. Власти обещают продлить действие уже оплаченных проездных билетов после окончания периода карантина. Более того, для людей старшего возраста, более 65 лет, действует режим изоляции. Власти настоятельно рекомендуют пенсионерам оставаться дома, так как граждане этой категории находятся в наибольшей группе риска.

30 марта Беглов внес изменения в постановление о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции от 13 марта. Согласно документу, жители Петербурга не должны покидать места проживания или пребывания. Исключения составляют поездки на работу и с работы, походы в магазины, выгул домашних животных и вынос мусора. На улице необходимо соблюдать социальную дистанцию — не менее полутора метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому разрешили работать в Петербурге во время режима самоизоляции.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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