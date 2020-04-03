Киоски с газетами и автосервисы: кому еще разрешили работать в Петербурге во время режима самоизоляции
Глава Северной столицы внес изменения в постановление, определяющее порядок работы городских организаций в выходные дни.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Согласно постановлению, по 30 апреля продлевается режим самоизоляции для петербуржцев старше 65 лет. Исключение делается для работников жизнеобеспечивающих предприятий и медицинских работников», — сообщили в пресс-службе.
Ранее лица старше 65 лет должны были оставаться дома до 14 апреля. За соблюдение режима самоизоляции им положены единовременные выплаты в размере двух тысяч рублей. Также такие граждане будут бесплатно получать лекарства и медицинские изделия по рецептам врачей.
Для всех остальных горожан самоизоляция также продлевается по 30 апреля — выходить из дома можно только по уважительным причинам. Кроме того, продлен запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок. Исключение в последних двух случаях установлены для дежурных групп детских садов. На улице необходимо соблюдать социальную дистанцию.
В ранее подписанном постановлении было запрещено распространять газеты и журналы, передавая их из рук в руки. Теперь так делать снова разрешили, заодно восстановив работу магазинов, торгующих периодическими печатными изданиями.
Также в этот период разрешается работа салонов связи, продающих мобильные устройства, автосервисов и организаций для технического осмотра транспорта.
Как сообщал 5-tv.ru, по последним данным, в Петербурге заражены коронавирусом нового типа 156 человек. Александр Беглов ранее говорил, что городским властям удается сдерживать инфекцию COVID-19 уже принятыми ограничениями. Губернатор подчеркивал, что пока не планирует вводить жесткий режим самоизоляции.
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