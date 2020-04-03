Количество заразившихся COVID-19 в России на 3 апреля — 4149 человек! Число погибших — 34!

Киоски с газетами и автосервисы: кому еще разрешили работать в Петербурге во время режима самоизоляции

|
Игорь Рязов
14

Глава Северной столицы внес изменения в постановление, определяющее порядок работы городских организаций в выходные дни.

Киоски с газетами и автосервисы: кому еще разрешили работать в Петербурге во время режима самоизоляции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Согласно постановлению, по 30 апреля продлевается режим самоизоляции для петербуржцев старше 65 лет. Исключение делается для работников жизнеобеспечивающих предприятий и медицинских работников», — сообщили в пресс-службе.

Ранее лица старше 65 лет должны были оставаться дома до 14 апреля. За соблюдение режима самоизоляции им положены единовременные выплаты в размере двух тысяч рублей. Также такие граждане будут бесплатно получать лекарства и медицинские изделия по рецептам врачей.

Для всех остальных горожан самоизоляция также продлевается по 30 апреля — выходить из дома можно только по уважительным причинам. Кроме того, продлен запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок. Исключение в последних двух случаях установлены для дежурных групп детских садов. На улице необходимо соблюдать социальную дистанцию.

В ранее подписанном постановлении было запрещено распространять газеты и журналы, передавая их из рук в руки. Теперь так делать снова разрешили, заодно восстановив работу магазинов, торгующих периодическими печатными изданиями.

Также в этот период разрешается работа салонов связи, продающих мобильные устройства, автосервисов и организаций для технического осмотра транспорта.

Как сообщал 5-tv.ru, по последним данным, в Петербурге заражены коронавирусом нового типа 156 человек. Александр Беглов ранее говорил, что городским властям удается сдерживать инфекцию COVID-19 уже принятыми ограничениями. Губернатор подчеркивал, что пока не планирует вводить жесткий режим самоизоляции.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
3 апр
«У меня корона!» — Дочь Ивана Охлобыстина подтвердила наличие заболевания
3 апр
Оперштаб приостановит вывоз россиян авиарейсами из-за рубежа во избежание завоза COVID-19
3 апр
Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
3 апр
Звезда «Счастливы вместе» назвала наглой ложью сообщения о нарушении карантина
3 апр
Видео: Дуэйн «Скала» Джонсон трогательно моет руки дочери и поет
3 апр
ВОЗ прокомментировала массовое распространение самодельных защитных масок
3 апр
«Ай, наша крошка!» — Рубцова в купальнике показала, как спасается от скуки в самоизоляции
3 апр
Глава МВФ бьет в набат: ситуация в экономике из-за COVID-19 хуже кризиса 2008 года
3 апр
Первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе возбуждено в Петербурге
3 апр
«Легли в дрейф»: Семья Ивана Охлобыстина ушла на карантин из-за коронавируса

Читайте также

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
У каких пар самые проблемные отношения по гороскопу

Последние новости

23:28
Киоски с газетами и автосервисы: кому еще разрешили работать в Петербурге во время режима самоизоляции
23:11
«У меня корона!» — Дочь Ивана Охлобыстина подтвердила наличие заболевания
22:54
Оперштаб приостановит вывоз россиян авиарейсами из-за рубежа во избежание завоза COVID-19
22:42
Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
22:32
Молодая американка начала «стареть в обратную сторону»
22:15
Звезда «Счастливы вместе» назвала наглой ложью сообщения о нарушении карантина

Сейчас читают

У каких пар самые проблемные отношения по гороскопу
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок