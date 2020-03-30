Беглов ввел новые ограничения в Петербурге для противодействия распространению коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении к жителям Северной столицы.

«Сегодня я подписал постановление правительства Санкт-Петербурга об установлении особого противопожарного режима. Он вводится на период с 30 марта по 1 мая. В это время посещение лесопарковых зон и городских лесов будет запрещено. Тем более запрещено использование открытого огня. Оставайтесь дома, не выходите на улицы без острой необходимости. Эта ошибка может очень дорого стоить», — призвал Беглов.

Он добавил, что петербуржцы старше 65 лет, которые останутся на самоизоляции, получат денежную выплату в размере 2000 рублей. Для детей тех, кто продолжает ходить на работу, в детсадах созданы специальные дежурные группы. С 1 апреля по 1 июня для всех будет отменена плата за дошкольное учреждение. Семьи, дети которых остались на этой неделе дома, поддержат продуктовыми наборами.

«Прошу и требую от тех, кто приехал из-за границы, от тех, у кого есть больные близкие: подумайте о других. Не выходите из квартир как минимум 14 дней. Только так вы сохраните жизнь и здоровье другим людям. В особом подходе нуждаются пенсионеры, дети, больные хроническими заболеваниями, бездомные и другие категории жителей. Говорю прямо: при массовом распространении инфекции мы можем столкнуться с нехваткой ресурсов для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», — сказал глава Санкт-Петербурга.

Губернатор напомнил, что текущую неделю президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей с сохранением зарплат. Он призвал проявить благоразумие и не использовать это время для отдыха с друзьями.

30 марта Беглов также внес изменения в постановление о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции от 13 марта. Согласно документу, жители Петербурга не должны покидать места проживания или пребывания. Исключения составляют поездки на работу и с работы, походы в магазины, выгул домашних животных и вынос мусора. На улице необходимо соблюдать социальную дистанцию — не менее полутора метров.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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