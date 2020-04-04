«Чертовски скучно»: дочь Ларисы Гузеевой примерила образ Джокера

Дочь актрисы и ведущей «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой на своей странице в Instagram в разделе сторис выложила несколько роликов, снятых во время самоизоляции из-за коронавируса. На кадрах 20-летняя Ольга Бухарова позирует перед своими подписчиками в образе Джокера — без бровей, с кровавыми слезами и характерно накрашенными губами, сообщает «Утро.ру».

«Мне так чертовски скучно», — написала девушка поверх видео.

Instagram @newdecada

Впрочем, импровизированный перформанс закончился предсказуемо. Ольга Бухарова предстала перед подписчиками в обычном облике, заявив, что лицо устало от преображений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса и ведущая передачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева поделилась с подписчиками в Instagram любопытным снимком.