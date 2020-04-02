«Между нами 30 лет»: поклонники изумились красоте Гузеевой в юности и сейчас
Ведущая показала, как выглядела много лет назад.
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Фото, видео: Instagram @_larisa_guzeeva_
Актриса и ведущая передачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева поделилась с подписчиками в Instagram любопытным снимком. На нем сделана склейка двух фото артистки — сегодня и 30 лет назад.
«Между нами 30 лет… Берегите себя», — подписала кадр Гузеева.
Поклонники в комментариях восхитились тем, как молодо выглядит актриса сейчас, в свои 60.
«Ничего не поменялось, Ларис. Так же сияете»
«Та же дерзкая красота»
«Очень красивая женщина, породистая про таких говорят»
«В любом возрасте вы прекрасны», — писали фолловеры.
Забавно, но некоторые фанаты подумали, что на фото с Гузеевой ее дочь Ольга.
«Копия мама»
«Как похожи», — комментировали поклонники, не подозревая, что на обоих снимках Гузеева.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Гузеева обрушилась с критикой на москвичей, не соблюдающих карантин. Она была так возмущена шашлыками, которые устроили в нерабочую из-за коронавируса неделю жители столицы, что даже не удержалась в своем обращении от нецензурной лексики.
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