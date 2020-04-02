Актриса и ведущая передачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева поделилась с подписчиками в Instagram любопытным снимком. На нем сделана склейка двух фото артистки — сегодня и 30 лет назад.

«Между нами 30 лет… Берегите себя», — подписала кадр Гузеева.

Поклонники в комментариях восхитились тем, как молодо выглядит актриса сейчас, в свои 60.

«Ничего не поменялось, Ларис. Так же сияете»

«Та же дерзкая красота»

«Очень красивая женщина, породистая про таких говорят»

«В любом возрасте вы прекрасны», — писали фолловеры.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Забавно, но некоторые фанаты подумали, что на фото с Гузеевой ее дочь Ольга.

«Копия мама»

«Как похожи», — комментировали поклонники, не подозревая, что на обоих снимках Гузеева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Гузеева обрушилась с критикой на москвичей, не соблюдающих карантин. Она была так возмущена шашлыками, которые устроили в нерабочую из-за коронавируса неделю жители столицы, что даже не удержалась в своем обращении от нецензурной лексики.