Трое детей погибли при пожаре в доме под Екатеринбургом
Как стало известно 5-tv.ru, еще двое малышей 2018 года рождения пострадали.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
В страшном пожаре, который произошел в частном доме в селе Елань Свердловской области, погибли трое детей, еще двое мальчиков пострадали. Как стало известно 5-tv.ru, в помещении могут находиться еще двое человек.
Сообщается, что погибшим было девять и шесть лет, также скончался годовалый малыш.
Спасенные из огня мальчики 2018 года рождения получили термические ожоги и отравление продуктами горения.
На месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина и двое детей погибли в результате пожара под Оренбургом.
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