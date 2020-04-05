Трое детей погибли при пожаре в доме под Екатеринбургом

В страшном пожаре, который произошел в частном доме в селе Елань Свердловской области, погибли трое детей, еще двое мальчиков пострадали. Как стало известно 5-tv.ru, в помещении могут находиться еще двое человек.

Сообщается, что погибшим было девять и шесть лет, также скончался годовалый малыш.

Спасенные из огня мальчики 2018 года рождения получили термические ожоги и отравление продуктами горения.

На месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина и двое детей погибли в результате пожара под Оренбургом.