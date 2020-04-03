Мужчина и двое детей погибли в результате пожара под Оренбургом
Возгорание произошло в жилом доме в поселке Светлый.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
Жертвами пожара в поселке Светлый Светлинского района Оренбургской области стали три человека. Как стало известно 5-tv.ru, в ходе тушения возгорания спасатели вытащили из горящего частного дома пострадавших — мужчину 1980 года рождения и двух детей 2017 года рождения.
Их направили в ближайшее лечебное учреждение.
В 20.15 по московскому времени они скончались в больнице.
Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
Следователи выясняют все обстоятельства этой трагедии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ребенок и взрослый пострадали при пожаре в квартире на юго-западе Петербурга.
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