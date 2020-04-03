Мужчина и двое детей погибли в результате пожара под Оренбургом

Жертвами пожара в поселке Светлый Светлинского района Оренбургской области стали три человека. Как стало известно 5-tv.ru, в ходе тушения возгорания спасатели вытащили из горящего частного дома пострадавших — мужчину 1980 года рождения и двух детей 2017 года рождения.

Их направили в ближайшее лечебное учреждение.

В 20.15 по московскому времени они скончались в больнице.

Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

Следователи выясняют все обстоятельства этой трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ребенок и взрослый пострадали при пожаре в квартире на юго-западе Петербурга.