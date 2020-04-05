На станции метро Стахановская в Москве произошло задымление
Как стало известно 5-tv.ru, горел мусор в вентиляционной шахте. Возгорание ликвидировано.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Возгорание произошло на станции метро Стахановская в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, горел мусор в вентиляционной шахте.
Пожарным удалось ликвидировать пламя. Было эвакуировано семь человек. Есть ли пострадавшие, не соробщается.
В настоящий момент в вестибюле метро сохраняется задымление.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трое детей погибли при пожаре в доме под Екатеринбургом.
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