Как стало известно 5-tv.ru, горел мусор в вентиляционной шахте. Возгорание ликвидировано.

На станции метро Стахановская в Москве произошло задымление

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Возгорание произошло на станции метро Стахановская в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, горел мусор в вентиляционной шахте.

Пожарным удалось ликвидировать пламя. Было эвакуировано семь человек. Есть ли пострадавшие, не соробщается.

В настоящий момент в вестибюле метро сохраняется задымление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трое детей погибли при пожаре в доме под Екатеринбургом.

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