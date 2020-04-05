Житель Тульской области обстрелял охотников с правоохранителями и заперся в доме
Росгвардия опубликовала видео с задержанием подозреваемого. У него нашли незарегистрированные ружье и винтовку, а также муляж гранаты.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Ученые назвали главный признак заражения COVID-19
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Danny Lawson; Управление Росгвардии по Тульской области
Житель Веневского района Тульской области открыл стрельбу по охотникам, а затем и по сотрудникам правоохранительных органов, после чего заперся в доме. О происшествии сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.
«В Веневском районе Тульской области местный житель открыл стрельбу по охотникам, а затем и по прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы. После этого мужчина закрылся в своем доме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров подозреваемый неоднократно угрожал сотрудникам правоохранительных органов. Они были вынуждены оцепить место происшествия, чтобы никто не пострадал от действий вооруженного мужчины.
«В результате проведенного специального мероприятия сотрудниками СОБР регионального управления злоумышленник, 64-летний неоднократно судимый местный житель, был задержан и передан следственно-оперативной группе», — добавили в Росгвардии.
У задержанного изъяли предметы, конструктивно схожие с гладкоствольным ружьем и винтовкой с продольно скользящим затвором. Также у него нашли боеприпасы и муляж гранаты. Лицензий на оружие у мужчины нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Рязанской области из ружья расстреляли пять человек. По одной из версий, подозреваемому в совершении преступления не понравилось, что компания молодых людей шумела под его окнами. Соседи обвиняемого утверждают, что тот состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Читайте также
30%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?