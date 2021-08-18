Диетолог назвала фрукты, которые помогут победить старение

Многие женщины в попытках вернуть былую красоту бегут к косметологу или вовсе прибегают к помощи хирурга. Мало кто знает, что секрет молодости кроется в питании. Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова в беседе с 5-tv.ru назвала ТОП-5 фруктов, помогающих в борьбе со старением.

Авокадо Depositphotos / Dream79.jpg

Диетолог отметила, что этот фрукт богат жирами и полезными веществами. Авокодо — источник большего количества витаминов и микроэлементов, в том числе железо и фолиевая кислота.

«Безусловно авокадо оказывает положительное влияние на процесс в организме. Этот фрукт хорошо влияет на состояние кожи, сердечно-сосудистую систему и многие другие протекающие процессы», — рассказала собеседница издания.

Все чаще современные женщины стали включать авокадо в свой ежедневный рацион. Чаще всего его добавляют в салаты, намазывают на хлеб в виде гуакамоле (паста из авокадо, халапенью, сока лайма).

Киви www.globallookpress.com / imagebroker Marina Horvat

Киви по праву можно назвать мощнейшим антиоксидантом. В этом фрукте содержится большое количество витамина С.

«Этот фрукт помогает замедлять процессы старения. Он содержит в себе множество веществ, способных положительно влиять на работу почек, сердечно-сосудистую систему и на желудочно-кишечный тракт», — пояснила диетолог.

Абрикос

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Абрикос тоже богат огромным количеством витаминов и микроэлементов. Более того содержит в себе большое количество клетчатки.

«Клетчатка положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Соответственно улучшаются процессы усвоения питательных веществ и других полезных свойств», — отметила врач.

Не стоит забывать, что абрикос — это сезонный фрукт. Лето подходит к концу, а значит совсем скоро этот сладковатый плод покинет прилавки магазинов.

Груша

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По словам эндокринолога-диетолога, груша содержит в себе вещества, способные нейтрализовать ультрафиолет, который при своем воздействии оказывает влияние на старение кожи.

«Соответственно употребление этого продукта регулярно в своем рационе позволяет избежать процессов старения. К тому же груша — это источник большого количества полезных микроэлементов и витаминов», — пояснила Татьяна Филиппова.

Лимон

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Заключает ТОП-5 фруктов, продляющих молодость лимон. Этот кислый фрукт — отличный источник витамина С. Этот цитрусовый плод — один из мощнейших антиоксидантов.

«Лимон выводит вредные вещества. Кроме того, лимонная кислота способствует улучшению усвоения железа, которое тоже необходимо для процессов нашего организма. Включайте эти продукты в свой рацион и сохраняйте свою молодость и красоту», — заключила эксперт.

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