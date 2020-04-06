Премьер-министр экстренно госпитализирован в связи с тем, что после десяти дней у политика продолжаются кашель и высокая температура.

Заболевшему СОVID-19 Борису Джонсону проведут искусственную вентиляцию легких

Фото: ТАСС/Jack Hill/The Times

Заболевшего коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона экстренно госпитализировали. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии главы британского правительства.

По данным РИА Новости, политику, кроме необходимых анализов, проведут искусственную вентиляцию легких. Также сообщается, что госпитализация потребовалась после того, как, спустя десять дней после диагностики у Джонсона COVID-19, кашель так и не прекратился, а также продолжает держаться высокая температура.

При этом, как отметили на Даунинг-стрит премьер-министр продолжает возглавлять правительство и не прерывает связь с кабмином. В случае, если Джонсон потеряет трудоспособность, то его обязанности временно будет исполнять министр иностранных дел Доминику Раабу.

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