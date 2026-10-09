Сотрудники плакали: из итальянской винодельни украли 30 тысяч бутылок за ночь

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 28 0

Семь злоумышленников вывезли бутылки на двух грузовиках.

Ограбление винодельни: похищено 30 тысяч бутылок вина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева

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Итальянский винодельческий дом обокрали на пять миллионов евро

У итальянского винодельческого дома Marchesi Antinori похитили около 30 тысяч бутылок премиального вина. Ущерб оценивается в пять миллионов евро (около 477 миллионов рублей. — Прим. ред), сообщила газета Financial Times.

Ограбление произошло в минувшие выходные на складе компании в Кортоне. По данным издания, группа из семи человек проникла на объект, когда там готовились к отправке дорогой партии вина зарубежным покупателям. Преступники отключили сигнализацию и вывезли бутылки на двух грузовиках.

Розничная стоимость одной бутылки составляет от 150 до 500 евро (примерно от 14 тысяч до 47 тысяч рублей. — Прим. ред). Газета также сообщила, что по количеству и общей стоимости похищенного вина это ограбление стало крупнейшим в Италии и в мире.

Генеральный директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла выразил надежду, что коллекцию удастся вернуть. Он также призвал участников рынка проявлять осторожность, чтобы покупатели не приобретают краденное вино у сомнительных продавцов по подозрительно низким ценам.

По словам Котареллы, продать такой объем продукции незаметно будет непросто. Руководитель компании подчеркнул, что случившееся стало тяжелым ударом не только из-за финансовых потерь. По его словам, сотрудники винодельни были так потрясены произошедшим, что некоторые даже плакали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одну из самых дорогих и тяжелых книг в мире — «Апокалипсис» Жозефа Форе — похитили из частного музея в коммуне Иссуар в центральной Франции.

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