В тушении принимают участие 11 человек и три единицы техники.

Находящееся на ремонте рыболовное судно загорелось в Приморье

Фото: www.globallookpress.com

Находящееся на ремонте рыболовное судно загорелось в Лазовском районе Приморья. Об этом сообщает региональное МЧС.

Предварительно, огнем охвачен моторный отсек на площади в сорок квадратных метров. Обстоятельства происшествия уточняются. Известно, что пожар локализован и в его тушении принимают участие 11 человек и три единицы техники.

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