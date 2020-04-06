Находящееся на ремонте рыболовное судно загорелось в Приморье

Находящееся на ремонте рыболовное судно загорелось в Лазовском районе Приморья. Об этом сообщает региональное МЧС.

Предварительно, огнем охвачен моторный отсек на площади в сорок квадратных метров. Обстоятельства происшествия уточняются. Известно, что пожар локализован и в его тушении принимают участие 11 человек и три единицы техники.