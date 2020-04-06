Обрушилась часть фасада терапевтического корпуса клинической больницы № 81 ФМБА России. Медицинское учреждение расположено в ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Северск в Томской области.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Как видно на кадрах, опубликованных в социальной сети, вокруг на большой площади разбросаны кирпичи, которые от удара раскололись на достаточно мелкие части. Каким-то чудом не пострадали припаркованные у входа автомобили.

На месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.