ЧП произошло в здании терапевтического корпуса.

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Фото, видео: ВКонтакте @tomsk123, Instagram @sidorovanastia1

Обрушилась часть фасада терапевтического корпуса клинической больницы № 81 ФМБА России. Медицинское учреждение расположено в ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Северск в Томской области.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Как видно на кадрах, опубликованных в социальной сети, вокруг на большой площади разбросаны кирпичи, которые от удара раскололись на достаточно мелкие части. Каким-то чудом не пострадали припаркованные у входа автомобили.

На месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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