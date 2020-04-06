Это второе за две недели нападение на фельдшера спецбригады в Красноярске.

Красноярец избил медсестру скорой помощи, приехавшую к побитой им женщине

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Житель Красноярска напал на медсестру скорой медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского отдела полиции.

«В полицию поступило сообщение о причинении медицинскому работнику телесных повреждений. Личность нападавшего установлена. Полиция начала проверку», — сообщил собеседник агентства.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в одной из квартир в Кировском районе Красноярска. Скорая приехала туда, чтобы оказать помощь избитой этим же мужчиной женщине.

Другие подробности на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь городской скорой помощи Наталья Ковальчук. По ее словам, мужчина схватил медсестру за волосы и ударил ее головой об стену. У медика зафиксировали сотрясение мозга.

Около двух недель назад, 24 марта, сообщалось о другом нападении на фельдшера скорой помощи в Красноярске. Тогда горожанин вызвал себе медиков, после чего ударил одного из них в челюсть. Мужчину задержали — предположительно, он был пьян.

Ранее 5-tv.ru сообщал о нападении на медика скорой помощи в Санкт-Петербурге. Дебошир вызвал фельдшеров, чтобы они помогли его знакомому, а потом сломал нос водителю спецмашины.

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