По словам художника, осуществить задуманное ему помешала пандемия коронавируса.

Никас Сафронов планировал прописать в своей квартире звезду мирового кино

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Знаменитый российский художник Никас Сафронов признался, что планировал прописать у себя в квартире знаменитую итальянскую актрису Орнеллу Мути. В интервью для MK.RU деятель искусства рассказал, что знаком со многими голливудскими звездами, и с некоторыми из них поддерживает теплые дружеские отношения.

Например, Орнелла прилетала в Москву в конце декабря специально, чтобы посетить художественную выставку Сафронова и встретить вместе с ним Новый год. Актриса пообещала вернуться в российскую столицу в апреле — на день рождения творца. В это время он хотел прописать приятельницу в своей квартире, чтобы она смогла продлить вид на жительство в РФ, однако осуществить задуманное помешала пандемия коронавируса.

«Мы с ней давно дружим!» — пояснил Сафронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что художник Никас Сафронов поздравил 74-летнего Евгения Петросяна и его молодую помощницу Татьяну Брухунову с рождением ребенка.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
75.75
0.29 82.23
0.22
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

10:52
В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
10:48
Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
10:44
Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
10:41
Куда пропала певица Максим? Она перестала общаться даже со спортивным тренером
10:41
Ольга Зарубина рассказала о смерти первой жены Александра Малинина
10:34
В России создали комитет по борьбе с коронавирусом

Сейчас читают

Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок