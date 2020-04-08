Никас Сафронов планировал прописать в своей квартире звезду мирового кино

Знаменитый российский художник Никас Сафронов признался, что планировал прописать у себя в квартире знаменитую итальянскую актрису Орнеллу Мути. В интервью для MK.RU деятель искусства рассказал, что знаком со многими голливудскими звездами, и с некоторыми из них поддерживает теплые дружеские отношения.

Например, Орнелла прилетала в Москву в конце декабря специально, чтобы посетить художественную выставку Сафронова и встретить вместе с ним Новый год. Актриса пообещала вернуться в российскую столицу в апреле — на день рождения творца. В это время он хотел прописать приятельницу в своей квартире, чтобы она смогла продлить вид на жительство в РФ, однако осуществить задуманное помешала пандемия коронавируса.

«Мы с ней давно дружим!» — пояснил Сафронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что художник Никас Сафронов поздравил 74-летнего Евгения Петросяна и его молодую помощницу Татьяну Брухунову с рождением ребенка.