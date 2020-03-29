Знаменитый художник отметил, что звездная пара оказалась смелой.

Фото: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Художник Никас Сафронов поздравил 74-летнего Евгения Петросяна и его молодую помощницу Татьяну Брухунову с рождением ребенка в эфире программы «Ты не поверишь!».

Якобы юморист и его близкая спутница стали родителями на отдыхе в Дубае, куда отправились в отпуск. По слухам, ребенка родила суррогатная мать.

«Я поздравляю его с рождением ребенка. Петросян и его Танечка оказались смелыми. <…> Жить надо сегодня: захотел родить — рожай», — заявил артист.

У Евгения Петросяна уже есть дочь от первого брака. Для Татьяны Брухуновой малыш стал первым.

Ранее, как писал 5-tv.ru, о рождении малыша у 74-летнего Евгения Петросяна и его 31-летней помощницы (и по совместительству супруги) Татьяны Брухуновой сообщило со ссылкой на близких друзей пары интернет-издание StarHit.

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