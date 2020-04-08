Марии исполнилось 14 лет. Ее снимок опубликовала мама — Марина Зудина.

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Фото, видео: Instagram @marinazudina_official

Народный артист Олег Табаков ушел из жизни два года назад. Он женился на своей супруге актрисе Марине Зудиной в далеком 1994 году. У пары родились двое детей. Старшему сыну знаменитостей Павлу уже 24 года, он пошел по стопам родителей и снимается в кино. Младшей дочке пары Марии только-только исполнилось 14 лет. Звездная мама поспешила поздравить любимицу с днем рождения и опубликовала в Instagram фото именинницы, сопроводив его добрыми словами.

«7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы. День Рождения моей дочери Марии. Ей 14 лет и впереди целая жизнь!» — подписала пост актриса.

Instagram @marinazudina_official

Марина Зудина также поделилась с подписчиками видео с торжества в честь дочки Марии. Девочка задувала свечи на торте в компании друзей. Комнату наследницы Олега Табакова украшали множество праздничных шаров.

Подписчики пришли в восторг от повзрослевшей дочки знаменитостей. Фанаты пожелали малышке множество благ и отметили ее красоту.

«Такая большая, красивая и счастливая!»

«Очень похожа на Олега Павловича!»

«Чудесная красотка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что старший сын Олега Табакова от первого брака рассказал о конфликте с отцом из-за Марины Зудиной.

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