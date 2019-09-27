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Антон Табаков рассказал о конфликте с отцом из-за Марины Зудиной

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Наследник народного артиста СССР долго не мог простить родителю, что тот бросил семью и ушел к молодой актрисе.

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Ресторатор и актер Антон Табаков в эфире программы на федеральном канале рассказал об отношениях с отцом — советским и российским актером и режиссером. Бизнесмен признался, что к роману Олега Табакова с артисткой Мариной Зудиной отнесся негативно. Ему было обидно за мать Людмилу Крылову, которую променяли на молодую актрису, пишут Дни.ру.

По словам ресторатора, поначалу отношения с отцом у них были натянутыми. Все изменилось, когда у Олега Табакова родился сын от Зудиной Павел. Тогда Антон лично поздравил отца с этим событием.

«При этом мой сын Никита смотрел на крохотного Пашу и все никак не мог понять, почему этот ребенок приходится ему дядей», — поделился Табаков-младший.

Антон признался, что долгое время недолюбливал Марину. Так как она, по его мнению, разрушила крепкую семью и отняла отца у детей.

«Мало людей знают всю суть этого расставания моих родителей. Правду знают только я, сестра, мама и уже не существующий папа. Все остальное история, и у каждого она своя»— добавил бизнесмен.

Антон отметил, что знаменитый отец не был для него кумиром. По-настоящему талантливым он считал Андрея Миронова, о чем постоянно говорил родителю. Олег Табаков в свою очередь не замечал актерского потенциала сына. Легендарный режиссер даже отказался брать наследника на курс, когда тот пришел в театральный.

Ранее Антон Табаков рассказал о двух неудачных браках.

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