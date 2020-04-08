В четыре раза российские предприятия увеличили производство масок — с 600 тысяч в сутки в докаратинное время до двух миллионов с лишним. Но выпуск необходимо нарастить еще вдвое. Спрос на индивидуальные средства защиты растет каждый день.

Не хватает антисептиков, перчаток, защитных костюмов для медиков. Их делали всего 6000 штук в сутки, а нужно — 800 000. Президент поручил Минпромторгу подготовить план по перепрофилированию производств. В приоритете — здравоохранение.

Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер нашел фирмы, которые уже изменили свою работу. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин уверен в успехе борьбы с «заразой коронавирусной». Об этом глава государства заявил в ходе видеоселекторного совещания с руководителями регионов.

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