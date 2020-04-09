Брюс Уиллис побрил свою дочь налысо
На такой эксперимент Таллула Белль решилась для фотосессии.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Назван самый частый и единственный для многих симптом коронавируса
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине
Звездный адвокат Жорин объяснил свое неожиданное появление на дне рождения экс-супруги
Фото, видео: Instagram @buuski
Дочь знаменитой пары Брюса Уиллиса и Деми Мур — Таллула Белль побрилась почти налысо для фотосессии, в которой снялась обнаженной. Фотографом была ее старшая сестра Румер, а парикмахером выступил сам папа. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro.
Таллула выложила в свой профиль Instagram видео, как ее голову Брюс Уиллис бреет машинкой. При этом «семейный парикмахер» оставил по бокам «перышки», как у пингвина.
Возможно, такой образ Таллулы должен был подчеркнуть беззащитность и женственность. Сестры никак не прокомментировали идею фотоссесии. Видимо, так звездная семья развлекается во время карантина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина.
Читайте также
61%
0.29 82.23
0.22
Нашли ошибку?