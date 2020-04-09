Дочь знаменитой пары Брюса Уиллиса и Деми Мур — Таллула Белль побрилась почти налысо для фотосессии, в которой снялась обнаженной. Фотографом была ее старшая сестра Румер, а парикмахером выступил сам папа. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro.

Таллула выложила в свой профиль Instagram видео, как ее голову Брюс Уиллис бреет машинкой. При этом «семейный парикмахер» оставил по бокам «перышки», как у пингвина.

Возможно, такой образ Таллулы должен был подчеркнуть беззащитность и женственность. Сестры никак не прокомментировали идею фотоссесии. Видимо, так звездная семья развлекается во время карантина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина.