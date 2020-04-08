Внимание правоохранительных органов и коммунальных служб в Усть-Луге было привлечено после репортажа МИЦ «Известия».

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

После заинтересованности Следственным комитетом РФ ситуацией с жилым домом в поселке Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области, в подвале которого копились нечистоты, эта проблема начала решаться.

В этом смогла убедиться съемочная группа МИЦ «Известия», которая несколькими днями ранее сняла репортаж о том, что жители дома вынуждены существовать в условиях невыносимого зловония и полчищ насекомых, а плесень и грибок распространяются по зданию из подвала, больше похожего на болото.

Как рассказал следователь-криминалист отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области Евгений Яшин, в указанном доме совместно со специалистами областного Роспотребнадзора была проведена проверка.

«В ходе осмотра были зафиксированы антисанитарные условия содержания дома, ненадлежащая работа систем канализации и водоснабжения», — отметил он.

В свою очередь глава администрации Усть-Лужского сельского поселения Павел Казарян согласился, что «действительно в этом доме была проблема», однако сегодня из подвала была произведена откачка воды.

«К сожалению, такой дом — не единственный, но с приходом новой управляющей компании мы решим этот вопрос. Сегодня я уже провел переговоры со специалистами Усть-Лужского водоканала. Я думаю, в ближайшее время мы найдем пути решения, а они есть, как убрать из-под этого дома воду, и не только из-под этого», — отметил он.

Как передавал 5-tv.ru, уголовное дело было возбуждено в результате проверки условий жизни в одном из домов поселка Усть-Луга Кингисеппского района.

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