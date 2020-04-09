Актриса призналась, что не стала запасаться продуктами в период самоизоляции.

Ходченкова показала, что у нее лежит в холодильнике вместо еды во время карантина

Фото: Instagram @svetlana_khodchenkova

Известная российская актриса Светлана Ходченкова приняла участие в шоу Александра Цыпкина «На гречке дома». Во время разговора по видеосвязи со своим приятелем звезда показала вид из своей квартиры на 71-м этаже, а также продемонстрировала, что у нее лежит в холодильнике.

Цыпкин ожидал, что, как и многие женщины, в период самоизоляции Ходченкова начала много готовить и сможет удивить разнообразием блюд, однако, вместо еды, у российской кинозвезды оказались только косметические маски, а также вода и бутылка воды.Instagram @svetlana_khodchenkova

«Ты будешь смеяться по поводу запасов еды, но я, наверно, как многие, решила не поддаваться панике, запаслась только масками для лица», — пояснила светская львица, обращаясь к своему другу.

Цыпкин был по-настоящему поражен и заявил, что это худший холодильник, который он когда-либо видел. Впрочем, артистка не обиделась. Она призналась, что в гости никого не ждет, поэтому накрывать на стол нет необходимости.
Instagram @svetlana_khodchenkova

Ранее 5-tv.ru рассказал, как питаются в самоизоляции Ксения Собчак и Константин Богомолов.

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