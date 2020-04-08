Певица хочет назвать дочку в честь бабушки.

Кэти Пэрри рассказала, как назовет своего будущего ребенка

Фото: Instagram @katyperry

Популярная певица Кэти Пэрри раскрыла имя своего будущего ребенка. Несмотря на то, что до родов еще несколько месяцев, она уже твердо решила назвать дочку в честь своей бабушки — Энн Перл Хадсон. Об этом сообщает 7days.ru со ссылкой на близкую подругу певицы.

Именно благодаря бабушке девушка стала певицей, воспитала в себе характер и силу воли. Помимо этого, Кэти верит в переселение душ. Ее бабушка умерла 9 марта, а через некоторое время певица узнала, что беременна.

«Кэти не верит, что, если одна душа ушла в ее семье, а другая пришла, это может быть совпадением!» — рассказала подружка певицы.

О своей беременности певица сообщила очень эффектно: она снялась в новом клипе уже с округлившимся животом. А совсем недавно муж Кэти — Орландо Блум выложил в социальных сетях фото, где у него все лицо вымазано розовыми сливками.

«Это девочка!» — так Кэти подписала снимок.

Instagram @katyperry

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Алека Болдуина ждет пятого ребенка после двух выкидышей.

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