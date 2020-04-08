Кэти Пэрри рассказала, как назовет своего будущего ребенка

Популярная певица Кэти Пэрри раскрыла имя своего будущего ребенка. Несмотря на то, что до родов еще несколько месяцев, она уже твердо решила назвать дочку в честь своей бабушки — Энн Перл Хадсон. Об этом сообщает 7days.ru со ссылкой на близкую подругу певицы.

Именно благодаря бабушке девушка стала певицей, воспитала в себе характер и силу воли. Помимо этого, Кэти верит в переселение душ. Ее бабушка умерла 9 марта, а через некоторое время певица узнала, что беременна.

«Кэти не верит, что, если одна душа ушла в ее семье, а другая пришла, это может быть совпадением!» — рассказала подружка певицы.

О своей беременности певица сообщила очень эффектно: она снялась в новом клипе уже с округлившимся животом. А совсем недавно муж Кэти — Орландо Блум выложил в социальных сетях фото, где у него все лицо вымазано розовыми сливками.

«Это девочка!» — так Кэти подписала снимок.

Instagram @katyperry

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