Социальные сети не должны быть токсичными, если вы этого не хотите, Раки. Будьте внимательны к тому, что вы потребляете. Подумайте о мотивационных ораторах, экспертах по самопомощи, домашних поварах и гуру фитнеса. Что, если внедрение целостного образа жизни является ключом к преодолению трудных времен? Но это не значит, что вы будете веселиться весь день. Будут как эмоциональные максимумы, так и минимумы. Хорошо, что у вас есть на кого опереться.

Близнецы, посмотрите на свои привычки, модели поведения и убеждения, которых вы придерживались длительное время. Может быть, они и служили вам в прошлом, но не имеют места в вашей нынешней реальности. Будьте жестоки, когда дело доходит до процесса редактирования. Только вы знаете, что служит вашей высшей цели, а что нет.

Вы можете рассматривать изоляцию как срок заключения, а можете — как возможность вернуться к себе домой. Окружите себя вещами, которые приносят вам радость и дают почувствовать связь с потоком творческого сознания. Вселенная хочет, чтобы вы знали: вы находитесь в процессе передачи мощных идей. Так что продолжайте быть восприимчивым. Изменение обстановки в доме в соответствии с вашим настроением будет иметь большое значение в вашей повестке дня.

Овны, ждите приятных неожиданностей. Кто-то, кого вы любите, сегодня может удивить вас актом служения или добрым делом. Позволь себе принять это, позвольте себе быть любимым. На финансовом фронте дела тоже меняются к лучшему. Ловите момент! Вы точно знаете, куда вам нужно направить свою энергию.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 апреля, Луна в Водолее призывает проявлять осторожность в делах. Следите за расходами, не бросайте деньги на ветер! Многим знакам зодиака предстоит сегодня переосмыслить ценности.

♌ Лев

Вы просыпаетесь с чувством ностальгии по старому школьному роману, стихам, выражающим ваши самые сокровенные чувства, и рукописным заметкам. То, что мы переживаем сейчас — это возврат к старому образу жизни. Почему бы не позволить общению вернуться в эпоху Шекспира, Львы? Отложите свой телефон в сторону и достаньте ручку и блокнот. Принесите свое сердце и душу тем, кого вы любите, и верьте, что это привнесет глубину и душевность в вашу вселенную.

Космический совет: напишите письмо, выражающее ваши самые сокровенные чувства.

♍ Дева

Все говорят о витамине С, но как насчет витамина D, Девы? Пришло время немного изменить свой режим, особенно если вы сова. Проснитесь раньше, чем обычно, заварите чашку имбирного чая и отправляйтесь на террасу или балкон. Позвольте солнечным лучам проникнуть в ваше существо и выявить радость и жизненную силу, которые могли пропасть.

Космический совет: О, привет, витамин D!

♎ Весы

Вы в настроении, чтобы снять энергетические блокировки и проявить большую любовь, Весы. Вселенная хочет, чтобы вы тоже испытали духовную связь. Продолжайте внутреннюю работу, полагаясь на таинственные высшие силы. Таким образом, этот день принесет с собой дар «творческих решений». Если есть что-то, с чем вы боролись, поверьте, у вас скоро наступит прорыв!

Космический совет: проявите больше любви.

♏ Скорпион

Взгляните на свое близкое окружение, Скорпионы. Хотя есть люди, которые постоянно поддерживают вас, несмотря на личную драму, есть и такие, кто появляется только тогда, когда им это удобно. Обратите внимание на ощущения в вашем теле после каждого общения. Установите границы с теми, кто вызывает в вас чувство опустошенности, и перенаправьте свою энергию на отношения, которые служат вашему благу.

Космический совет: осознайте отношения, которые истощают вас.

♐ Стрелец

В штаб-квартире Стрельца становится одиноко. Как экстраверт вы, вероятно, жаждете общения больше, чем когда-либо прежде. Вместо того чтобы сосредоточиться на том, чего вы не можете сделать, перенаправьте свою энергию на то, что вы можете. Свидание по скайпу с вашим лучшим другом, который живет за границей, является хорошим способом избавиться от неудовлетворенности. И определитесь с дресс-кодом, чтобы все было весело. Космический совет: на повестке дня — виртуальная вечеринка.

♑ Козерог

Вы знаете, что вам нужно, Козероги? Проверка реальности. Какие привычки и модели поведения сдерживают вас? Возможно, ваш разум удерживает вас от принятия необходимых действий. Пообщайтесь со своими внутренними демонами. У вас есть сила и смелость показать им дверь на выход. Все говорят о физическом здоровье и границах, но вы также должны понимать важность психического и эмоционального здоровья. Подумайте о том, чтобы посвятить себя медитации. Это поможет вам изящно справляться со многими житейскими бурями.

Космический совет: медитация поможет вам оставаться сконцентрированными.

♒ Водолей

Иногда просто нужно надеть сверкающее платье (или блестящий костюм), включить пылесос и плавно передвигаться по дому, Водолеи. Прежний вы жаловался бы на лимоны, которые жизнь швыряет в вашу сторону. Новый вы найдет способ сделать лимончелло. Даже находясь в изоляции, учитесь оставаться лучшей версией себя. Оптимизм вам к лицу.

Космический совет: Оптимизм вам к лицу!

♊ Рыбы

Мир может быть заблокирован, но это не значит, что искусство, красота и творчество тоже должны быть таковыми. Вы находите новые способы подключиться к потоку творческого сознания и устанавливаете ритуалы, которые заставляют вас превзойти самого себя. Это сияние любви к себе очень вам идет, Рыбы! Сегодняшний день благоприятен для карьеры. Нет никаких сомнений, что все идет не так, как вы себе представляли раньше. Но вы найдете способы импровизировать и максимально использовать то, что имеете. Знайте, что вы получите должное вознаграждение за работу.

Космический совет: успех и признание уже на пути к вам.

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