В условиях, когда западные политики не прекращают попыток переписать историю, особенно важно помнить о том, что было на самом деле. Сегодня годовщина одного из важнейших этапов Великой Отечественной войны — 75 лет назад состоялся штурм Кенигсберга.

Город был последним пунктом обороны немцев перед Берлином и настолько хорошо укреплен, что фашисты были уверены — советским войскам взять их не удастся.

Но наша армия захватила столицу Восточной Пруссии всего за три дня и с минимальными потерями, тогда как с немецкой стороны счет погибших шел на десятки тысяч.

Как готовился идеальный штурм? — самые интересные факты собрал корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер. Подробности в репортаже.