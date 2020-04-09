75-летие взятия Кенигсберга: как готовился идеальный штурм
Военная операция против оккупантов нацистской Германии проходила с 6–9 апреля 1945 года.
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Фото, видео: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС, 5-tv.ru
В условиях, когда западные политики не прекращают попыток переписать историю, особенно важно помнить о том, что было на самом деле. Сегодня годовщина одного из важнейших этапов Великой Отечественной войны — 75 лет назад состоялся штурм Кенигсберга.
Город был последним пунктом обороны немцев перед Берлином и настолько хорошо укреплен, что фашисты были уверены — советским войскам взять их не удастся.
Но наша армия захватила столицу Восточной Пруссии всего за три дня и с минимальными потерями, тогда как с немецкой стороны счет погибших шел на десятки тысяч.
Как готовился идеальный штурм? — самые интересные факты собрал корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер. Подробности в репортаже.
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