Военная операция против оккупантов нацистской Германии проходила с 6–9 апреля 1945 года.

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Фото, видео: ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС, 5-tv.ru

В условиях, когда западные политики не прекращают попыток переписать историю, особенно важно помнить о том, что было на самом деле. Сегодня годовщина одного из важнейших этапов Великой Отечественной войны — 75 лет назад состоялся штурм Кенигсберга.

Город был последним пунктом обороны немцев перед Берлином и настолько хорошо укреплен, что фашисты были уверены — советским войскам взять их не удастся.

Но наша армия захватила столицу Восточной Пруссии всего за три дня и с минимальными потерями, тогда как с немецкой стороны счет погибших шел на десятки тысяч.

Как готовился идеальный штурм? — самые интересные факты собрал корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер. Подробности в репортаже.

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