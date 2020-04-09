Шестилетняя Марина покинула стены заведения для сирот уже несколько месяцев назад.

Внучка экс-солиста «Кар-Мэн» после приюта вновь обрела семью

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Внучка экс-лидера группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха наконец вновь обрела семью. Как пишет издание Starhit, шестилетнюю Марину, оказавшуюся без опеки, забрали из реабилитационного центра «Согласие».

Девочка оказалась одна осенью прошлого года: в приют ее отдала родная прабабушка, так как в силу возраста не могла справляться с воспитанием ребенка — Талине Ивановне 80 лет. Мать Марины Людмила якобы проходила лечение от алкоголизма, а знаменитому дедушке девочки, Сергею Лемоху, было не до ребенка.

Сейчас малышка вернулась в свою же семью, рассказали изданию в центре «Согласие».

«У нас Марина больше не числится. Ребенка несколько месяцев забрали. Насколько знаем, прабабушка вернула малышку назад домой», — сообщили в приюте.

Мать Марины весной прошлого года пытались лишить родительских прав, когда у нее появились проблемы с алкоголем. По словам людей из окружения Сергея Лемоха, он не мог забрать малышку к себе без официального оформления бумаг, которое, видимо, застопорилось. О том, как вышло, что ребенок из семьи экс-солиста «Кар-Мэн» оказался в приюте, читайте в материале 5-tv.ru.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.61
-1.14 81.09
-1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:51
СК возбудил уголовное дело после демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге
10:42
В России выявлено 1786 новых случаев заражения COVID-19
10:38
Девушки в платьях из подушек заполонили Instagram: новый челлендж на время самоизоляции
10:26
Собянин считает очевидными последствия вспышки коронавируса в Ухане для Москвы
10:14
«Зато всегда на позитиве»: Ефимова показала эффектные упражнения в карантине
10:02
За сутки в больницу в Коммунарке поступило более ста человек

Сейчас читают

Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок