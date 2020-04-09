Внучка экс-солиста «Кар-Мэн» после приюта вновь обрела семью

Внучка экс-лидера группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха наконец вновь обрела семью. Как пишет издание Starhit, шестилетнюю Марину, оказавшуюся без опеки, забрали из реабилитационного центра «Согласие».

Девочка оказалась одна осенью прошлого года: в приют ее отдала родная прабабушка, так как в силу возраста не могла справляться с воспитанием ребенка — Талине Ивановне 80 лет. Мать Марины Людмила якобы проходила лечение от алкоголизма, а знаменитому дедушке девочки, Сергею Лемоху, было не до ребенка.

Сейчас малышка вернулась в свою же семью, рассказали изданию в центре «Согласие».

«У нас Марина больше не числится. Ребенка несколько месяцев забрали. Насколько знаем, прабабушка вернула малышку назад домой», — сообщили в приюте.

Мать Марины весной прошлого года пытались лишить родительских прав, когда у нее появились проблемы с алкоголем. По словам людей из окружения Сергея Лемоха, он не мог забрать малышку к себе без официального оформления бумаг, которое, видимо, застопорилось. О том, как вышло, что ребенок из семьи экс-солиста «Кар-Мэн» оказался в приюте, читайте в материале 5-tv.ru.