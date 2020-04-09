Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на промежуточную орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-16». Запуск к Международной космической станции (МКС) состоялся сегодня, 9 апреля, в 11:05 по московскому времени. Старт произведен в Казахстане на космодроме Байконур. Об этом сообщает «Интерфакс».

В составе экипажа космонавты «Роскосмоса» — Анатолий Иванишин (командир корабля) и Иван Вагнер, а также астронавт NASA, американец Крис Кэссиди.

Это 63 долговременная экспедиция МКС. Она продлится 196 суток.

Сообщается, что ракета поднимется на высоту 400 километров. По плану, экипаж должен добраться до пункта назначения за четыре витка — примерно за шесть часов. Приблизительное время прибытия 17:15.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Дальнем Востоке появился второй космодром.