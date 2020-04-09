Дочь экс-участника группы «На-На» Владимира Левкина побрилась налысо
Девушке пришлось пойти на это из-за курса лучевой терапии.
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Фото, видео: Instagram @lyovkina
Дочь музыканта и бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина — Виктория Левкина была вынуждена побриться налысо из-за лучевой терапии. Об этом сообщает «Экспресс-газета».
Девушка опубликовала фото с новой стрижкой в своем профиле в Instagram.
«Обнуление 06.04.2020», — гласит пост.
Также Виктория выложила видео, где сбривает машинкой свои волосы под песню «Малышка, у тебя классная стрижка». Девушка улыбается и выглядит счастливой.
Неделю назад Виктория рассказала своим подписчикам, что курс лучевой терапии пройден. Осталось только последняя МРТ, чтобы определить дальнейший режим действий: как часто нужно будет проверяться и есть ли необходимость в приеме дополнительных таблеток.
«Ну, вот и все, ну вот и все, ну вот и все. Я надеюсь… Сегодня был последний день лучевой и таблеток. Очень это радостно… Чувствую себя хорошо. Планов на продолжение моей самоизоляции (которая началась 29 декабря) громадье», — поделилась девушка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Газманов шокировал поклонников лысым черепом.
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