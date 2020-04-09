Дочь музыканта и бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина — Виктория Левкина была вынуждена побриться налысо из-за лучевой терапии. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Девушка опубликовала фото с новой стрижкой в своем профиле в Instagram.

«Обнуление 06.04.2020», — гласит пост.

Также Виктория выложила видео, где сбривает машинкой свои волосы под песню «Малышка, у тебя классная стрижка». Девушка улыбается и выглядит счастливой.

Неделю назад Виктория рассказала своим подписчикам, что курс лучевой терапии пройден. Осталось только последняя МРТ, чтобы определить дальнейший режим действий: как часто нужно будет проверяться и есть ли необходимость в приеме дополнительных таблеток.

«Ну, вот и все, ну вот и все, ну вот и все. Я надеюсь… Сегодня был последний день лучевой и таблеток. Очень это радостно… Чувствую себя хорошо. Планов на продолжение моей самоизоляции (которая началась 29 декабря) громадье», — поделилась девушка.

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