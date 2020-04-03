«Причесон бомбический!» — Газманов шокировал поклонников лысым черепом
Певец выложил селфи с Иосифом Пригожиным, где у него, как и у продюсера, нет волос.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @oleggazmanov
Необычный имидж Олега Газманова шокировал его поклонников в Instagram, передает сайт «Дни.ру». На своей странице певец оригинально поздравил продюсера Иосифа Пригожина с днем рождения. При этом автор поста выложил сделанное с ним ранее селфи. На совместном фото артист, как и именинник, предстал без волос. Таким фанаты увидели его впервые.
«Пусть сверкает успехом твой продюсерский череп», — написал в поздравлении продюсеру Газманов.
«Тебе идет», — ответил со «смайликом» в комментариях виновник торжества.
Подписчики отреагировали на такой образ любимого артиста неоднозначно. Многие из них догадались, что Газманов использовал фотошоп, и отнеслись к этому с юмором. Другие всерьез решили, что их любимец побрился налысо, и раскритиковали такой выбор стиля.
«Обрили уже!»
«С волосами лучше»;
«Не надо»;
«Зачем?!»
«Причесон бомбический!» — ответили пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Родион Газманов рассказал о карантине отца.
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