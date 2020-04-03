Необычный имидж Олега Газманова шокировал его поклонников в Instagram, передает сайт «Дни.ру». На своей странице певец оригинально поздравил продюсера Иосифа Пригожина с днем рождения. При этом автор поста выложил сделанное с ним ранее селфи. На совместном фото артист, как и именинник, предстал без волос. Таким фанаты увидели его впервые.

«Пусть сверкает успехом твой продюсерский череп», — написал в поздравлении продюсеру Газманов.

«Тебе идет», — ответил со «смайликом» в комментариях виновник торжества.

Instagram @oleggazmanov

Подписчики отреагировали на такой образ любимого артиста неоднозначно. Многие из них догадались, что Газманов использовал фотошоп, и отнеслись к этому с юмором. Другие всерьез решили, что их любимец побрился налысо, и раскритиковали такой выбор стиля.

«Обрили уже!»

«С волосами лучше»;

«Не надо»;

«Зачем?!»

«Причесон бомбический!» — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Родион Газманов рассказал о карантине отца.