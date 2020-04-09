Видео: Леонид Агутин спел песню Чебурашки

Известный российский певец Леонид Агутин выложил в своем профиле в Instagram видео, где он исполняет известную всем песню Чебурашки, написанную композитором Владимиром Шаинским.

Певец отметил, что на улице стоит хорошая погода, а «отблески счастья, несмотря ни на что, так и хлынули в комнату через гардины», поэтому ему захотелось спеть детскую песенку.

«Посвящаю эту зарисовку всем „Генам“, ибо людей по имени Чебурашка в жизни не встречал», — добавил Агутин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 9 Апр 2020 в 2:33 PDT

Подписчики Леонида поблагодарили его за качественное исполнение песни из детства и пожелали артисту здоровья.

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