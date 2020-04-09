Видео: Леонид Агутин спел песню Чебурашки
Записью артист поделился с фанатами на своей страничке в Instagram.
Фото: Instagram @agutinleonid
Известный российский певец Леонид Агутин выложил в своем профиле в Instagram видео, где он исполняет известную всем песню Чебурашки, написанную композитором Владимиром Шаинским.
Певец отметил, что на улице стоит хорошая погода, а «отблески счастья, несмотря ни на что, так и хлынули в комнату через гардины», поэтому ему захотелось спеть детскую песенку.
«Посвящаю эту зарисовку всем „Генам“, ибо людей по имени Чебурашка в жизни не встречал», — добавил Агутин.
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Подписчики Леонида поблагодарили его за качественное исполнение песни из детства и пожелали артисту здоровья.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочки Миллы Йовович спели «Антошку» на русском языке.
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