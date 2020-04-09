Дочки американской актрисы и фотомодели Миллы Йовович во время карантина изучают русский язык и занимаются музыкой. Видеозапись одного из таких уроков 12-летней Эвер и пятилетней Дэшиел появилась на странице старшей сестры в Instagram.

На кадрах малышки звонко поют на русском языке песню «Антошка» и при этом слегка пританцовывают. Если девочки понимают, что забыли слова, то не теряются, а лишь переглядываются, улыбаются и бойко продолжают.

«Мы делаем все возможное, чтобы наши дни были продуктивными и позитивными в эти трудные времена. Мы надеемся, что это поможет улыбнуться лицам, которые смотрят», — отметила Йовович в подписи к посту.

Выступление дочек актрисы произвело настоящий фурор в сети.

Instagram @evergaboanderson

«Браво! Какие молодцы!»

«Боже! Это так мило! Умнички!»

«Приятно видеть русскую культуру и читать текст на русском языке, вы молодцы, Мила, ты клевая и твои дети — такие милашки!» — писали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Миллы Йовович поразила подписчиков мамы своими глазами.