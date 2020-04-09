Взрыв прогремел в здании бизнес-центра в центре Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщили очевидцы. Сообщается, что на одном из верхних этажей здания выбило стекла. Подробности выясняются.

5-tv.ru

По данным 5-tv.ru, на этаже, где прогремел взрыв, проводились ремонтные работы.