Хлопок произошел в здании в центре Москвы
По словам очевидцев, инцидент произошел на улице 2-я Брестская.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Взрыв прогремел в здании бизнес-центра в центре Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщили очевидцы. Сообщается, что на одном из верхних этажей здания выбило стекла. Подробности выясняются.
По данным 5-tv.ru, на этаже, где прогремел взрыв, проводились ремонтные работы.
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