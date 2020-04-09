«Шесть окон вынесло одновременно» — очевидец о взрыве в бизнес-центре в Москве
По словам свидетельницы ЧП, в настоящий момент около 50 человек эвакуировано из здания.
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Очевидец взрыва в здании бизнес-центра, расположенного на 2-й Брестской улице в Москве, в беседе с 5-tv.ru рассказала подробности случившегося.
«Я работаю в здании напротив. И, наверное, на восьмом этаже, там шесть окон вынесло одновременно, без дыма, без огня. На взрыв бытового газа вроде не похоже, но, насколько мы знаем, там тоже в здании напротив идет ремонт, и людей эвакуировали. Всех вывели люди сейчас стоят на противоположной стороне дороги», — отметила Анастасия, собеседница 5-tv.ru.
По ее словам у входа в здание были припаркованы два автомобиля, на которые и рухнули выбитые взрывной волной оконные рамы и стекла. Как уверяет очевидица, по предварительным данным, пострадавших от ЧП нет.
«Насколько мы можем видеть, никто не пострадал. Пока что ничего не происходит. Движение остановили. Машины по улице не проезжают, и люди стоят, смотрят и ждут, что будет происходить дальше», — пояснила свидетельница.
Кроме того, собеседница 5-tv.ru добавила, что офис, в котором произошел взрыв частично пустует на фоне всеобщей самоизоляции. Однако часть сотрудников — около 50 человек — в нем все же находилась. В настоящий момент все они срочно эвакуированы из здания бизнес-центра.
Подробности случившегося уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о пострадавших при взрыве в бизнес-центре в Москве.
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