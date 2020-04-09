Появилась информация о пострадавших при взрыве в бизнес-центре в Москве
ЧП произошло в здании на улице 2-я Брестская.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Аверин, 5-tv.ru
По данным 5-tv.ru взрыв произошел в здании Мосэкспертизы. В результате прогремевшего хлопка, получили повержения металлоконструкции, из окон вылетели стекла, которые рухнули на проезжавшие мимо, а также припаркованные внизу машины.
По словам очевидцев, камни, стекла и металлические конструкции начали падать на авто. Осколки попали в открытое окно внедорожника, в результате чего получил травмы водитель. Кроме того, повреждения получили еще несколько автомобилей. В распоряжении 5-tv.ru также имеется информация о пострадавшей внутри здания женщине.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, в бизнес-центре во время ремонта взорвался водонагреватель.
«В здании на девятом этаже проводился ремонт. Из-за неумелых действий рабочих взорвался водонагреватель», — цитирует инсайдера агентство.
В свою очередь в МЧС заявляют, что в результате взрыва никто не пострадал.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места взрыва в здании бизнес-центра в Москве.
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