По данным 5-tv.ru, в результате взрыва в здании бизнес-центра «Панорама» в центре Москвы травмы получили три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка. У нее диагностирована травма руки.

Взрыв прогремел днем 9 апреля. В результате прогремевшего хлопка, получили повержения металлоконструкции, из окон вылетели стекла, которые рухнули на проезжавшие мимо, а также припаркованные внизу машины.

По словам очевидцев, камни, стекла и металлические конструкции начали падать на авто. Осколки попали в открытое окно внедорожника, в результате чего получил травмы водитель. Кроме того, повреждения получили еще несколько автомобилей.

По данным 5-tv.ru, в бизнес-центре во время проведения плановых ремонтных работ на девятом этаже взорвался водонагреватель. В МЧС отмечают, что по предварительным оценкам, взрыв не повредил несущие конструкции здания.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места взрыва в здании бизнес-центра в Москве.