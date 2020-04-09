По предварительный данным, хлопок произошел в бойлерной.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с места взрыва в здании бизнес-центра в Москве. Инцидент произошел на второй Брестской улице. По словам очевидцев, в результате хлопка на одном из этажей выбило стекла. Данные о пострадавших не сообщаются.

Как стало известно 5-tv.ru, в помещении, где случилось ЧП, велись ремонтные работы. В настоящий момент на месте происшествия работают специализированные службы. Возгорание на площади пять квадратных метров уже ликвидировано.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв с последующим возгоранием прогремел в бойлерной здания бизнес-центра в Москве.

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