В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с места взрыва в здании бизнес-центра в Москве. Инцидент произошел на второй Брестской улице. По словам очевидцев, в результате хлопка на одном из этажей выбило стекла. Данные о пострадавших не сообщаются.

Как стало известно 5-tv.ru, в помещении, где случилось ЧП, велись ремонтные работы. В настоящий момент на месте происшествия работают специализированные службы. Возгорание на площади пять квадратных метров уже ликвидировано.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв с последующим возгоранием прогремел в бойлерной здания бизнес-центра в Москве.