Кабмин уже к концу недели подготовит новые меры поддержки, которые помогут россиянам пережить непростое время. Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании правительства. Свои инициативы разрабатывают и главы регионов. Такое задание Владимир Путин дал губернаторам в ходе своего обращения накануне. Действовать нужно максимально быстро — представить конкретные меры президенту необходимо в ближайшие дни.

Как на выступление Путина отреагировали в регионах, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Григорий Гривенный. Подробности в репортаже.

На ярославском лакокрасочном заводе все продезинфицировали и после недельной «вынужденной паузы» снова приступили к работе, без сокращения штата и зарплат. Еще бы — он пережил две революции, две войны, негоже теперь перед «заразой коронавирусной» капитулировать.

«Любой простой на предприятии — это ослабление экономической ситуации, тем более, это сильно напугало людей, они очень ждали возвращения действий, связанных с их привычной работой», — говорит генеральный директор Завода лакокрасочных изделий Валерий Абрамов.

В Ярославской области сразу 55 предприятий — крупнейших налогоплательщиков в регионе — снова запустили производство. Это — первая реакция на призыв президента: «нельзя останавливать экономику». Глава государства накануне требовал от местных властей особо заботиться о предприятиях, которые даже в условиях эпидемии могут выпускать продукцию и, главное, платить сотрудникам зарплату.

«При этом, нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести. Обращаю внимание, даже в Москве с ее плотностью населения, с концентрацией транспортных потоков, а значит, и объективно большими рисками распространения инфекции, нет практики повсеместного закрытия предприятий — „всех под одну гребенку“ — такого нет. Многие столичные компании продолжают работу или перешли на удаленный режим», — сказал в своем обращении президент РФ.

В Москве работу предприятий непрерывного цикла, кстати, не останавливали. Ну а те, кто работу все-таки потерял, уже сегодня, прямо из домашнего режима самоизоляции, через интернет могут заполнить электронные формы и получить пособие по безработице. На федеральном уровне оно составит как минимум один МРОТ — 12130 рублей, но регионы могут доплачивать еще больше, в Москве выплачивают 19 с половиной тысяч.

Для врачей Липецкой областной станции «скорой помощи», как и для их коллег по всей России, коронавирус — «новый вызов», в прямом и переносном смысле. Звонков в неотложку все больше — до тысячи в день. Набирают 112, даже если просто поднялась температура. Но надо быть готовым к любому развитию событий.

«Едешь к больному и думаешь о больном, а не о том, что можно заразиться. Не такая уж у нас высокая зарплата, а работа очень тяжелая», — рассказывает врач-анестезиолог-реаниматолог Липецкой областной станции «скорой помощи» Юлия Кулигина.

Как раз перед очередном выездом бригада Юлии Кулигиной узнала о новых мерах поддержки врачей. Президент предложил за особые условия труда и повышенную нагрузку, начиная с апреля и на три месяца, медикам, которые работают с заразившимися, выплачивать надбавки: 80 тысяч врачам, 50 — среднему медперсоналу, младшему — 25 тысяч. Врачи «скорой» дополнительно получат 50 тысяч, фельдшеры, водители и медсестры — 25 тысяч в месяц.

«25 тысяч если добавят, будет хорошо. Я работаю на ставку с четвертью, получаю около 30 тысяч. Я работаю по 12 часов, не выходя из машины, это очень трудно», — говорит фельдшер Липецкой областной станции «скорой помощи» Лилия Токарева.

Президента внимательно слушали и в семьях, где сошлись сразу несколько проблем, обострившихся в условиях эпидемии коронавируса и наложившегося на нее экономического кризиса. В семье временно безработного Евгения Попова из Екатеринбурга двое детей до семи лет, с которыми теперь положены выплаты по 5000 рублей в месяц. Вроде бы, неплохое подспорье в непростой ситуации, главное теперь, чтобы местные власти не затягивали с выплатами и с оформлением бумаг.

«Есть вопрос по справкам, у меня жена сейчас этим занимается. Сайт ПФР все время висит, и какие-то документы туда подать невозможно. Мы сидим в самоизоляции, надо кормить детей, надо кушать самим, эти пять тысяч, да, они нам помогут», — поясняет отец двоих малолетних детей Евгений Попов.

Президент на видеосовещании с губернаторами заострил внимание глав регионов: они сейчас получают расширенные полномочия, могут действовать не по шаблону, а по ситуации. Но и спрашивать с них будут потом по полной программе. В ситуации с теми же «детскими выплатами» не должно быть никакой «бумажной волокиты», надо помочь людям получить деньги как можно скорее!

«Поэтому, для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий, не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом, мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут ее получать», — сказал Владимир Путин.

И еще одно важное обращение Путина к правительству — надо пересмотреть лимиты по кредитным каникулам для граждан. Предложенные кабинетом министров полтора миллиона на ипотеку и 200 тысяч по потребительскому кредиту «отрезают» от возможности временно прекратить платежи большую часть заемщиков. Елена из Воронежа — доктор наук, но все равно осталась без работы, воспитывает сына одна, и как в такой ситуации выплачивать 50 тысяч в месяц ипотечного платежа, просто не представляет.

«Думаю, люди не смогут вовремя сейчас платить, надо ждать вал неплатежей по кредитам. Кредитные истории будут ухудшаться, многим будет просто не хватать денег на еду», — считает Елена Иванишенко.

От банкротства надо спасать не только граждан, а все ключевые сферы экономики — говорит Владимир Путин. Отсрочка от налогов и сборов для предприятий малого и среднего бизнеса на шесть месяцев, при этом, задолженность потом должна быть реструктурирована не сразу, а частями, не менее, чем за год, чтобы бизнес смог прийти в себя и встать на ноги.

«Не сразу, как закончится карантин, все побегут платить налоги, сегодня об этом говорил президент. Предприниматели смогут растянуть помесячно, чтобы долг этот накопившийся оплатить довольно в спокойном режиме», — говорит владелица сети кондитерских Эмилия Казумова.

Все важные проблемы в жизни страны в непростой период ее истории будут и дальше обсуждаться в ежедневном режиме с участием главы государства. И мелочей тут быть не может. Вот, например, в среду президент сообщил о продлении на три месяца всех документов, в том числе и водительских удостоверений, а у пермского таксиста Олега Агеева права, без которых ему просто не выжить, заканчивались как раз сегодня, 9 апреля. Медкомиссия не работает, в ГАИ временно не принимают, он был близок к отчаянью, но помощь подоспела вовремя.

«Я таксист, это мой единственный заработок. Я остался бы просто без хлеба», — делится переживаниями таксист Олег Агеев.

Олег обещал первым же рейсом утром в четверг отвезти на работу в больницу врача или медсестру. Бесплатно. Потому что «меры поддержки» ближним в это непростое время могут быть не только от государства, но и от каждого из нас.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев во время совещания с губернаторами. По словам пресс-секретаря президента РФ, эти слова глава государства сам добавил в свое выступление.