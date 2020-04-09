По словам пресс-секретаря президента РФ, эти слова глава государства сам добавил в свое выступление.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами прокомментировал фразу Владимира Путина про печенегов и половцев. По словам официального представителя Кремля, глава государства по собственной инициативе добавил эти слова в свое выступление.

«Это инициатива самого президента. То есть это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в свое выступление. В данном случае я не могу вам сказать, что стало источником для этой фразы. Все мы ее слышали», — сказал Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента России ответил на вопрос украинского журналиста о наличии территориальных претензий Москвы к Киеву в связи с изречением Владимира Путина. Дмитрий Песков пояснил, что современная территория Украины исторически была Киевской Русью.

«Печенеги терзали Киевскую Русь. Но и не только Киевскую Русь, Византию давайте вспомним. Киевская Русь — вы же ее никуда не денете. Вы же ее из нашей истории не вычеркнете», — заключил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин уверен в успехе борьбы с «заразой коронавирусной».

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