Школьники Хабаровска отправятся на летние каникулы уже в апреле
Местные власти первыми воспользовались предложением Министерства просвещения РФ о досрочном окончании учебного года из-за ситуации с коронавирусом.
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Российские школы из-за ситуации с коронавирусом могут досрочно закончить учебный год. С таким предложением выступило Министерство просвещения. Речь идет об учениках с первого по восьмой классы. Чтобы не учиться летом, весь не пройденный материал могут перенести на следующий учебный год.
В ведомстве подчеркнули — окончательное решение за российскими регионами. И первыми график окончания учебного года утвердили в Хабаровском крае.
«С 13 апреля ребята с первого по третий класс организованно уходят на каникулы и выходят на учебу уже 1 сентября», — сообщила заместитель мэра города Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина.
Учащиеся с четвертого по седьмой классы на отдых отправятся в конце апреля. А вот те, кому предстоит сдавать экзамены, продолжат учиться.
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