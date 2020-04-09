Российские школы из-за ситуации с коронавирусом могут досрочно закончить учебный год. С таким предложением выступило Министерство просвещения. Речь идет об учениках с первого по восьмой классы. Чтобы не учиться летом, весь не пройденный материал могут перенести на следующий учебный год.

В ведомстве подчеркнули — окончательное решение за российскими регионами. И первыми график окончания учебного года утвердили в Хабаровском крае.

«С 13 апреля ребята с первого по третий класс организованно уходят на каникулы и выходят на учебу уже 1 сентября», — сообщила заместитель мэра города Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина.

Учащиеся с четвертого по седьмой классы на отдых отправятся в конце апреля. А вот те, кому предстоит сдавать экзамены, продолжат учиться.