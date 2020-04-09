Участница шоу Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой. В одном из столичных медицинских центров на свет появилась ее дочь. Эмоциями от произошедшего артистка поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

«Здравствуй, наше маленькое большое счастье! <…> Это действительно счастье иметь возможность просто успокоиться и довериться невероятным профессионалам и хорошим людям в одном лице!» — написала знаменитость.

Подписчики принялись поздравлять новоиспеченную мать и признались, что обрадовались, узнав такие хорошие новости. Не остались в стороне и коллеги теледивы из мира шоу-бизнеса.

«Ура! Поздравляю вас! Счастья и здоровья маме и малышке!» — написала певица Юлиана Караулова.

«Урааааа! Поздравляю, мои дорогие и любимые Мариночка и Аркаша!!! Девочка — это огромное счастье!!! Здоровья!» — пожелал актер и исполнитель Александр Ревва.

«Поздравляю вас, ребята!» — присоединилась участница Stand up Юлия Ахмедова.

«Боже! Родные!!! Какое неимоверное счастье пришло в вашу жизнь! Поздравляем! И любим вас очень! Будьте здоровы!» — порадовалась актриса Кристина Асмус.

Instagram @marinakravets

Марина Кравец шесть лет счастлива в браке с Аркадием Водаховым, с которым познакомилась еще во время студенчества. По словам звезды, в их семье царит гармония и взаимопонимание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Comedy Club подшутили над Верой Брежневой: Марина Кравец сыграла «соперницу» певицы.