Готов работать грузчиком в «Пятерочке»: Ведущий артист МХАТа рассказал, как выживает в кризис

Один из ведущих артистов Московского художественного театра имени Горького Антон Наумов рассказал, как изменилась его жизнь в условиях самоизоляции. Он признался, что несмотря на отсутствие постановок, всем сотрудникам МХАТ продолжают выплачивать зарплату. Впрочем, жалование довольно скромное, поэтому вряд ли его хватит на то, чтобы расплатиться с кредиторами.

В интервью для «Экспресс-газеты» Наумов признался, что накануне эпидемии коронавируса в России участвовал в продюсерском мюзикле. Репетиции проходили ежедневно с утра до вечера, и вся команда артистов рассчитывала на хороший заработок за проект. Однако в результате постановку перенесли на осень, а за проделанную работу платить отказались.

Теперь Наумов вынужден искать новые источники дохода. Он даже не против подрабатывать грузчиком в супермаркете.

«Я разослал резюме куда только возможно. Отправила даже заявку на временное трудоустройство в магазин «Пятерочка». Готов на любую работу, даже грузчиком. Тяжело жить в страхе перед завтрашним днем», - признался актер.

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