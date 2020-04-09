«Нравится быть одной»: Билли Айлиш рассказала о жизни в условиях изоляции

Знаменитая американская певица Билли Айлиш приняла участие в подкасте Telekom Electronic Beats и рассказала о переменах в своей жизни в условиях самоизоляции. 18-летняя звезда призналась, что сейчас проводит время в уединении, от чего получает удовольствие. По словам поп-дивы, она не имела возможности побыть одной с 12 лет. Сейчас исполнительница наслаждается общением со своими питомцами — питбулями Мисс Марди и Джимом. У нее нет необходимости в том, чтобы постоянно поддерживать контакты с друзьями.

«Это звучит замкнуто и одиноко, но мне очень нравится быть одной. Я вижу, как многие в интернете говорят, что они весь день проводят в FaceTime, общаясь с друзьями, по которым соскучились. Я своих друзей люблю, но мне хорошо одной», — цитирует Билли Айлиш РБК.

Певица убеждена, что когда карантин закончится, люди будут безмерно рады выйти на улицу и нова увидеть друг друга. По мнению звезды, человек может осознать ценность чего-либо только в том случае, если он это потеряет.

«Как только мы все выйдем снова на улицу и увидим друг друга, то поймем, какое это счастье. Правда, через три дня примем как должное. Так устроены люди. Мы замечаем ценность чего-либо только тогда, когда его у нас отнимают. А когда оно возвращается, думаем, что больше не потеряем это никогда», — поделилась рассуждениями артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Билли Айлиш разделась для фанатов в ответ на критику ее тела и выбора одежды.

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