Сейчас американская певица проводит время в компании своих питомцев. Она убеждена, что карантин для нее — очень нужный и полезный опыт.

«Нравится быть одной»: Билли Айлиш рассказала о жизни в условиях изоляции

Фото: Instagram @billieeilish

Тема:
Эпидемия коронавируса

Знаменитая американская певица Билли Айлиш приняла участие в подкасте Telekom Electronic Beats и рассказала о переменах в своей жизни в условиях самоизоляции. 18-летняя звезда призналась, что сейчас проводит время в уединении, от чего получает удовольствие. По словам поп-дивы, она не имела возможности побыть одной с 12 лет. Сейчас исполнительница наслаждается общением со своими питомцами — питбулями Мисс Марди и Джимом. У нее нет необходимости в том, чтобы постоянно поддерживать контакты с друзьями.

«Это звучит замкнуто и одиноко, но мне очень нравится быть одной. Я вижу, как многие в интернете говорят, что они весь день проводят в FaceTime, общаясь с друзьями, по которым соскучились. Я своих друзей люблю, но мне хорошо одной», — цитирует Билли Айлиш РБК.

Певица убеждена, что когда карантин закончится, люди будут безмерно рады выйти на улицу и нова увидеть друг друга. По мнению звезды, человек может осознать ценность чего-либо только в том случае, если он это потеряет.

«Как только мы все выйдем снова на улицу и увидим друг друга, то поймем, какое это счастье. Правда, через три дня примем как должное. Так устроены люди. Мы замечаем ценность чего-либо только тогда, когда его у нас отнимают. А когда оно возвращается, думаем, что больше не потеряем это никогда», — поделилась рассуждениями артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Билли Айлиш разделась для фанатов в ответ на критику ее тела и выбора одежды.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
9 апр
В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
9 апр
Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
9 апр
Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
9 апр
«Добро пожаловать»: в сети создали виртуальный православный храм
9 апр
Кто подпадает под штрафы за нарушение самоизоляции в Санкт-Петербурге
9 апр
Является ли автомобиль переносчиком коронавируса?
9 апр
США вышли на второе место по смертности от COVID-19 после Испании
9 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 апреля
9 апр
Как сделать медицинскую маску из марли в домашних условиях?
9 апр
«Пойду вынесу мусор» — россияне приняли участие в модном челледже

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
75.75
0.29 82.23
0.22
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

10:52
В России выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом
10:48
Назван препарат, подавляющий коронавирус всего за 48 часов
10:44
Онлайн-шоу о самоизоляции: День десятый
10:41
Куда пропала певица Максим? Она перестала общаться даже со спортивным тренером
10:41
Ольга Зарубина рассказала о смерти первой жены Александра Малинина
10:34
В России создали комитет по борьбе с коронавирусом

Сейчас читают

Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок