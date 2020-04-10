К стандартным полевым спецовкам и тяжелым сапогам теперь добавились медицинские маски.

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Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр, 5-tv.ru

Ленинградская область стала тридцать третьим, но самым северным регионом страны, где стартовала посевная компания. Аномально теплая весна сдвинула сроки вперед, коронавирус заставил и в поле защищаться, но в Минсельхозе прогнозируют, урожай зерна не хуже прошлогоднего. Если, будет кому собирать. Уже намечается дефицит работников, так что будут привлекать студентов и осужденных. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев узнал о битве с вирусом за хлеб. Подробности в репортаже.

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