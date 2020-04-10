Ленинградская область стала тридцать третьим, но самым северным регионом страны, где стартовала посевная компания. Аномально теплая весна сдвинула сроки вперед, коронавирус заставил и в поле защищаться, но в Минсельхозе прогнозируют, урожай зерна не хуже прошлогоднего. Если, будет кому собирать. Уже намечается дефицит работников, так что будут привлекать студентов и осужденных. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев узнал о битве с вирусом за хлеб. Подробности в репортаже.