Туктамышева презентовала новую программу в Instagram
В ее постановке принимали участие пользователи сети.
Фото: Instagram @liza_tuktik
Из-за коронавируса российская фигуристка Елизавета Туктамышева презентовала свою новую произвольную программу в онлайн-режиме. Видео девушка опубликовала в своем Instagram. Об этом сообщает RT.ru.
Причем в постановке приняли участие все пользователи сети, которые любят фигурное катание. Они вели обсуждение в прямых эфирах в Instagram и репетировали танец вместе с Туктамышевой.
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Произвольная программа была поставлена в рамках проекта MAD Lab, который основали хореограф Юрий Смекалов и композитор Бхима Юнусов. Всего на ее постановку ушла неделя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Туктамышева объяснила, почему рассталась с возлюбленным.
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