Туктамышева презентовала новую программу в Instagram

Из-за коронавируса российская фигуристка Елизавета Туктамышева презентовала свою новую произвольную программу в онлайн-режиме. Видео девушка опубликовала в своем Instagram. Об этом сообщает RT.ru.

Причем в постановке приняли участие все пользователи сети, которые любят фигурное катание. Они вели обсуждение в прямых эфирах в Instagram и репетировали танец вместе с Туктамышевой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) 8 Апр 2020 в 12:48 PDT

Произвольная программа была поставлена в рамках проекта MAD Lab, который основали хореограф Юрий Смекалов и композитор Бхима Юнусов. Всего на ее постановку ушла неделя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Туктамышева объяснила, почему рассталась с возлюбленным.