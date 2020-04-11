В ее постановке принимали участие пользователи сети.

Туктамышева презентовала новую программу в Instagram

Фото: Instagram @liza_tuktik

Из-за коронавируса российская фигуристка Елизавета Туктамышева презентовала свою новую произвольную программу в онлайн-режиме. Видео девушка опубликовала в своем Instagram. Об этом сообщает RT.ru.

Причем в постановке приняли участие все пользователи сети, которые любят фигурное катание. Они вели обсуждение в прямых эфирах в Instagram и репетировали танец вместе с Туктамышевой.

 
 
 
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Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Произвольная программа была поставлена в рамках проекта MAD Lab, который основали хореограф Юрий Смекалов и композитор Бхима Юнусов. Всего на ее постановку ушла неделя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Туктамышева объяснила, почему рассталась с возлюбленным.

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