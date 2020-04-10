Лолита сделала пластическую операцию во время самоизоляции
Об этом певица рассказал в шоу Ивана Урганта.
Фото: ТАСС / Александр Щербак
56-летняя Лолита Милявская, участвуя в программе Ивана Урганта, призналась, что сделала пластическую операцию по подтяжке век во время самоизоляции. Об этом сообщает сайт KP.RU.
Певица рассказала, что намерено пошла на это во время карантина, чтобы у нее было время восстановиться.
«Я подрезала глаза! Это было запланировано. Я сделала пластику, благо сейчас нет концертов и телевизионных съемок», — рассказала Лолита.
Артистка призналась, что у нее еще остались синяки и небольшая отечность, поэтому на шоу она пришла в очках. Лолита показала Урганту последствия операции.
Первое хирургическое вмешательство певица перенесла в 2012 году. А три года назад Лолита сделала себе подтяжку лица. По словам артистки, это было необходимо, так как от вокала мышцы на подбородке провисают и ослабевают, а ей важно, как она выглядит на экране.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита удивила Урганта стройной фигурой во время карантина.
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