Лолита сделала пластическую операцию во время самоизоляции

56-летняя Лолита Милявская, участвуя в программе Ивана Урганта, призналась, что сделала пластическую операцию по подтяжке век во время самоизоляции. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Певица рассказала, что намерено пошла на это во время карантина, чтобы у нее было время восстановиться.

«Я подрезала глаза! Это было запланировано. Я сделала пластику, благо сейчас нет концертов и телевизионных съемок», — рассказала Лолита.

Артистка призналась, что у нее еще остались синяки и небольшая отечность, поэтому на шоу она пришла в очках. Лолита показала Урганту последствия операции.

Первое хирургическое вмешательство певица перенесла в 2012 году. А три года назад Лолита сделала себе подтяжку лица. По словам артистки, это было необходимо, так как от вокала мышцы на подбородке провисают и ослабевают, а ей важно, как она выглядит на экране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита удивила Урганта стройной фигурой во время карантина.