Съемки фильма пришлось приостановить из-за коронавируса.

Мэтт Ривз раскрыл сюжет нового «Бэтмена»

Фото: Zuma\TASS

Режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз поделился некоторыми фактами о фильме. Об этом сообщает издание Deadline.

Сейчас работа над картиной приостановилась из-за карантина: съемки не ведутся, монтаж и озвучка тоже не производится. Последние эпизоды были отсняты в Лондоне, и пока не понятно, придется ли команде возвращаться туда еще раз и когда вообще возобновится работа над фильмом. Однако задержка съемок не повлияет на общий сюжет.

На данный момент Ривзу удалось снять лишь четвертую часть кинокартины. Режиссер признается, что пытается сделать все возможное, чтобы возобновить процесс.

Работа над сценарием, по словам Ривза, заняла у него почти два года. Сюжет нового «Бэтмена» пока неизвестен зрителям. Однако Мэтт поделился, что фильм снят в новом жанре.

«Это не будет очередная история происхождения Бэтмена. Это будет детектив», — сообщил режиссер.

Instagram @the.batman

Премьера фильма должна была состояться летом 2021 года. Но, скорее всего, это произойдет позже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появилось видео, где Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика.

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