В сети появилось видео, где Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика
Видеоряд собран из нарезки самых разных проектов с участием актера.
Фото, видео: PA Wire/PA Images
Недавно в сети появилась информация, что Киану Ривз подписал соглашение на роль Призрачного гонщика в киновселенной Marvel. Эта новость еще не нашла официального подтверждения, однако сильно возбудила интерес фанатов актера. Об этом сообщает Rg.ru.
Один из пользователей сети с ником stryder HD опубликовал на своем Youtube-канале трейлер, в котором представил Киану Ривза в образе Призрачного гонщика на двух колесах.
Он собрал нарезки из разных фильмов с участием актера, таких как «Джон Уик», «Константин», а также «Агенты Щ. И. Т.» и с помощью нейросетей «дорисовал» его лицо поверх сериальной версии «Призрачного гонщика».
Сейчас трейлер активно обсуждается в сети фанатами актера.
«Киану Ривз был бы потрясающим Призрачным гонщиком в киновселенной Marvel, этот фильм определенно должен выйти с рейтингом R, что сделало бы его более мрачным и страшным», — высказал свое мнение один из пользователей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, в сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена.
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