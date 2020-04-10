Недавно в сети появилась информация, что Киану Ривз подписал соглашение на роль Призрачного гонщика в киновселенной Marvel. Эта новость еще не нашла официального подтверждения, однако сильно возбудила интерес фанатов актера. Об этом сообщает Rg.ru.

Один из пользователей сети с ником stryder HD опубликовал на своем Youtube-канале трейлер, в котором представил Киану Ривза в образе Призрачного гонщика на двух колесах.

Он собрал нарезки из разных фильмов с участием актера, таких как «Джон Уик», «Константин», а также «Агенты Щ. И. Т.» и с помощью нейросетей «дорисовал» его лицо поверх сериальной версии «Призрачного гонщика».

Сейчас трейлер активно обсуждается в сети фанатами актера.

«Киану Ривз был бы потрясающим Призрачным гонщиком в киновселенной Marvel, этот фильм определенно должен выйти с рейтингом R, что сделало бы его более мрачным и страшным», — высказал свое мнение один из пользователей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена.