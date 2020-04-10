Киностудия Глюкозы и Фадеева признана банкротом

Киностудия российской певицы Глюкозы и продюсера Максима Фадеева под названием «Глюкоза продакшн» признана банкротом. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на портал СПАРК.

По некоторым данным, Максим Фадеев обратился в суд и потребовал взыскать с Глюкозы и ее супруга предпринимателя Александра Чистякова 26 миллионов рублей. Заявление о банкротстве киностудии находится в арбитражном суде.

В 2015 году «Глюкоза продакшн» сняла мультфильм «Савва. Сердце воина». По информации Газеты.ру, анимационная картина обошлась компании в один миллиард долларов. Также киностудия занималась съемкой всех клипов Глюкозы.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутат Виталий Милонов пригрозил Максиму Фадееву тем, что отберет у него паспорт. Продюсер в свою очередь назвал политика «полуфриком».