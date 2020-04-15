Почему Алексей Панин готовится к эмиграции в Испанию?
Актер намерен открыть театральную студию в Торревьехе, где его знают и любят.
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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Серебряков, 5-tv.ru
Алексей Панин уезжает из России. Почему скандально известный актер решил покинуть родину? Где он намерен обосноваться? Чем собирается зарабатывать на жизнь? И что мешает ему улететь навсегда прямо сейчас? Только в программе «Светская Хроника».
Алексей Панин заявил: он навсегда покидает Россию. Старшую дочь Нюсю и маму Татьяну Борисовну забирает с собой. Для эмиграции актер выбрал жаркую Испанию. А точнее, юго-восточную ее часть, побережье Коста-Бланка, знаменитое своими озерами, роскошными пляжами и цитрусовыми плантациями.
Панин: «Я еду в маленький город Торревьеха, как Ялта практически. Единственны минус, что там нет гор, как в Ялте».
Свое решение артист объясняет тем, что устал жить в российском климате. И мечтает о море и солнце.
«Я люблю теплые страны, я люблю море. Я не хочу жить в этом холоде», — рассказал актер в интервью программе «Светская Хроника».
Он делится: устал от негатива, с которым сталкивается регулярно:
«Приходят ко мне в Инстаграм какие-то гневные, даже не гневные, а просто тупые комментарии. По поводу ты там такой, ты там такой».
И если Алексей, как взрослый человек, еще может закрыть на это глаза, то его дочери Ане справляться с травлей папы намного сложнее.
Панин: «Есть негатив, я знаю, в школе у Нюси. Потому что дети злые, тупые и глупые, преимущественно. Им сложно объяснить».
Панин считает, за границей все будет иначе. Там его поймут.
«Вы зайдите в любой магазин для взрослых в Германии. И посмотрите на людей, как они туда приходят. Как за хлебом. И абсолютно серьезно выясняют муж с женой размер того, это, это. Я видел!» — поделился Алексей.
Торревьеха считается русской столицей Испании, и, по словам Алексея, он чувствует себя там, как дома. Его все любят, знают. Только не по скандалам, а за ролью в любимых фильмах.
Елена Крюкова, специалист в сфере туризма: «В Торревьехе представлена самая большая русская диаспора в Испании. Местные жители очень лояльно относятся к русским. Даже в последнее время учат русский, чтобы русским эмигрантам было комфортнее жить».
Осваивать другую профессию, как это часто бывает с эмигрантами, артист не планирует. На чужбине он хочет продолжить заниматься любимым делом. Друзья предложили открыть театральную студию для детей и подростков.
Панин: «Какие-то азы актерского мастерства. Первый, второй курс театрального. Ну даже первый курс, для детей это будет понятно. И уже дальше какие-то просто уже работы, постановки».
Но забывать о родине Панин не собирается. Обещает, что, если позовут сниматься, обязательно вернется. Надо же хоть иногда радовать поклонников.
Актер: «Нюся ходит в школу. И прям вот сейчас вырвать ее без знания языка. Как-то вот это меня останавливает».
Но пока Алексей и его близкие остаются в Москве. Из-за пандемии коронавируса авиасообщение между странами отменено, а ситуация в Испании сейчас одна из худших. Тяжелые времена артист решил переждать дома, в России.
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